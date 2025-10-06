Integratori per bambini il parere dell’esperto | spesso non servono e possono anche essere rischiosi

Molti genitori ricorrono agli integratori per assicurare ai figli vitamine e minerali, ma secondo Nick Fuller, direttore delle sperimentazioni cliniche dell’Università di Sydney, nella maggior parte dei casi non servono. Per i bambini sani, una dieta varia e bilanciata è sufficiente a garantire tutti i nutrienti necessari, mentre un eccesso di supplementi può persino risultare dannoso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Integratori inutili per la ripresa della scuola, il parere dell’ISS - Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico, milioni di bambini e ragazzi in Italia si preparano a tornare sui banchi di scuola. Scrive blitzquotidiano.it

