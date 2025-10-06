Instagram ha 15 anni | da Polaroid digitale a specchio narcisista della società

Era il 6 ottobre 2010 quando Kevin Systrom e Mike Krieger premevano “invio” e aprivano al mondo Instagram. La prima foto? Un cane con accanto un infradito. L’inizio non sembrava promettere rivoluzioni, e invece oggi l’app conta 3 miliardi di utenti e ha cambiato la grammatica della socialità globale. In meno di due mesi un milione di iscritti, in un anno dieci milioni. Poi la scalata: Facebook la compra nel 2012 per un miliardo (spiccioli, col senno di poi) e l’universo Meta la trasforma nel suo gioiello più luminoso. L’evoluzione del design, specchio di una generazione. La parabola di Instagram è stata anche estetica: dal logo Polaroid nostalgico alla versione attuale, un gradient fucsia che ricorda un tramonto sintetico. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Instagram ha 15 anni: da Polaroid digitale a specchio narcisista della società

In questa notizia si parla di: instagram - anni

Elizabeth Hurley, bikini da urlo su Instagram. A 60 anni è più sexy che mai

Adesca su Instagram una ragazzina di 13 anni e la violenta: arrestato un 25enne, attivato il Codice Rosso

Adesca su Instagram una ragazzina di 13 anni e la violenta: arrestato un 25enne, attivato il Codice Rosso. Si era finto minorenne sui social per incontrarla

Dal formato Polaroid agli influencer, Instagram compie 15 anni. Lanciata il 6 ottobre 2010, nel 2012 fu acquistata da Facebook. #ANSA - X Vai su X

#EnricaBonaccorti, 75 anni, ha annunciato ai fan di essere malata. Con un post su Instagram, accompagnato da una foto che la ritrae su una sedia a rotelle, spinta dalla figlia Verdiana, la popolare conduttrice rivela una diagnosi impegnativa, quella di un #tum Vai su Facebook

Instagram compie 15 anni. Dagli esordi a oggi: come ci ha cambiato il social delle immagini - Fu lanciato il 6 ottobre 2010 da Kevin Systrom e Mike Krieger, due anni dopo l'app viene acquistata da Facebook. Riporta msn.com

Instagram compie 15 anni: dall’effetto Polaroid alla rivoluzione dei social media - Nato come un’app per condividere scatti vintage, Instagram è diventato in 15 anni un fenomeno globale che ha trasformato la comunicazione visiva, la pubblicità e la cultura digitale. Come scrive news.fidelityhouse.eu