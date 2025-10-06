Instagram compie 15 anni il social che ha lanciato gli influencer

Roma, 6 ott. (askanews) - Instagram compie 15 anni e continua ad evolversi. Dall'iconcina della polaroid a quella fluo di oggi. Era il 6 ottobre del 2010 quando Kevin Systrom e Mike Krieger, due imprenditori, decisero di trasformare il progetto "Burbn" pensato come app per facilitare i check-in in un social network basato sulla condivisione di foto e video scattate con il telefono. Da allora è stata un'escalation: foto sempre più ritoccabili, video, reel, effetti, dirette, stories. Così sono nati tanti influencer, personaggi, mestieri che prima non esistevano. È cambiato il modo di fare marketing, pubblicità, di raccontarsi e condividere ogni istante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

