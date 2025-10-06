Instagram abbandona le foto | i Reels diventano la schermata principale dell’app
Instagram sta sperimentando un cambiamento radicale nella sua interfaccia utente, un passaggio che segna probabilmente la trasformazione più significativa dalla nascita della piattaforma. In India, un gruppo selezionato di utenti può ora aprire l’app e trovarsi direttamente nel dei Reels, bypassando completamente la tradizionale visualizzazione delle foto statiche. Non si tratta di un semplice restyling estetico, ma di una dichiarazione d’intenti che racconta dove sta andando il social network da tre miliardi di utenti. Adam Mosseri, capo di Instagram, ha confermato personalmente l’esperimento attraverso Threads, come riportato da SocialMediaToday, spiegando la logica dietro questa scelta apparentemente provocatoria. 🔗 Leggi su Screenworld.it
