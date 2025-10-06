Innovativa tecnica per trattare occlusioni coronariche | Cardiologia del San Paolo di Bari tra le prime in Italia
Una tecnica innovativa per trattare le occlusioni coronariche croniche totali (cto) è stata impiegata dalla Cardiologia dell'Ospedale San Paolo di Bari. Si tratta di uno dei primi centri in Italia ad aver adottato un sistema particolare. Grazie ad una procedura, che si avvale di un micro catetere. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: innovativa - tecnica
Santobono, operato al cervello con una tecnica innovativa: bimbo di 8 anni torna a casa il giorno dopo
Intervista a Francesca Simonelli: «Noi gli unici ad applicare questa tecnica innovativa»
"Prima volta al mondo". Asportato tumore renale con una tecnica innovativa
CURLY CUT & SFUMATURE Il "Curly Cut" è una tecnica innovativa e specializzata, perfetta per chi ha capelli ricci e desidera valorizzare al massimo la propria chioma. Questa tecnica viene eseguita da Klass Parrucchieri a Spoltore, e si distingue per il suo ap Vai su Facebook
L’Ospedale San Paolo di Bari è tra i primi centri in Italia ad avere impiegato una tecnica innovativa per le occlusioni coronariche croniche totali - L'Ospedale San Paolo di Bari è tra i primi centri in Italia ad avere impiegato una tecnica innovativa per trattare le occlusioni coronariche croniche totali ... Riporta italpress.com
Bari, innovativa tecnica al San Paolo: riaperte le coronarie occluse con un microcatetere - Per la prima volta in Italia, all’Ospedale San Paolo di Bari è stato utilizzato un microcatetere di ultima generazione per trattare un’occlusione coronarica cronica totale. Come scrive trmtv.it