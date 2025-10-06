Innovativa tecnica per trattare occlusioni coronariche | Cardiologia del San Paolo di Bari tra le prime in Italia

Baritoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tecnica innovativa per trattare le occlusioni coronariche croniche totali (cto) è stata impiegata dalla Cardiologia dell'Ospedale San Paolo di Bari. Si tratta di uno dei primi centri in Italia ad aver adottato un sistema particolare. Grazie ad una procedura, che si avvale di un micro catetere. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: innovativa - tecnica

Santobono, operato al cervello con una tecnica innovativa: bimbo di 8 anni torna a casa il giorno dopo

Intervista a Francesca Simonelli: «Noi gli unici ad applicare questa tecnica innovativa»

"Prima volta al mondo". Asportato tumore renale con una tecnica innovativa

innovativa tecnica trattare occlusioniL’Ospedale San Paolo di Bari è tra i primi centri in Italia ad avere impiegato una tecnica innovativa per le occlusioni coronariche croniche totali - L'Ospedale San Paolo di Bari è tra i primi centri in Italia ad avere impiegato una tecnica innovativa per trattare le occlusioni coronariche croniche totali ... Riporta italpress.com

innovativa tecnica trattare occlusioniBari, innovativa tecnica al San Paolo: riaperte le coronarie occluse con un microcatetere - Per la prima volta in Italia, all’Ospedale San Paolo di Bari è stato utilizzato un microcatetere di ultima generazione per trattare un’occlusione coronarica cronica totale. Come scrive trmtv.it

Cerca Video su questo argomento: Innovativa Tecnica Trattare Occlusioni