Innovation Village Award ecco i primi 21 finalisti L’evento in programma a Napoli il 28 ottobre

Sono stati selezionati i 21 progetti finalisti della settima edizione di Innovation Village Award, il premio che valorizza soluzioni di innovazione sostenibile in linea con i 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Il premio è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ed ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, con il patrocinio del Comune di Napoli e del PNI Cube. Per il quinto anno consecutivo main sponsor dell’iniziativa sarà Optima Italia. I finalisti sono stati selezionati a valle di una call che nel 2025 ha raccolto 190 candidature da 17 regioni italiane, con la partecipazione di startup e PMI insieme a gruppi di ricerca, innovatori, associazioni e fondazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it