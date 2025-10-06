Innovation Village Award ecco i primi 21 finalisti L’evento in programma a Napoli il 28 ottobre
Sono stati selezionati i 21 progetti finalisti della settima edizione di Innovation Village Award, il premio che valorizza soluzioni di innovazione sostenibile in linea con i 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Il premio è istituito e sostenuto da Knowledge for Business con ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ed ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, con il patrocinio del Comune di Napoli e del PNI Cube. Per il quinto anno consecutivo main sponsor dell’iniziativa sarà Optima Italia. I finalisti sono stati selezionati a valle di una call che nel 2025 ha raccolto 190 candidature da 17 regioni italiane, con la partecipazione di startup e PMI insieme a gruppi di ricerca, innovatori, associazioni e fondazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: innovation - village
Tadà vince il premio Giffoni ed il premio Donne 4.0 all’Innovation Village 2024! Ringraziamo tutta la nostra splendida community: grazie a tutti i bambini che ci inviano i loro disegni, agli insegnanti che usano Tadà in classe, ai genitori che leggono il nostro blo Vai su Facebook
ecco i primi due finalisti - «Dotzero» di David Braccini è una startup fiorentina che crea scarpe da scarti di lavorazione del legno per arrivare a un prodotto totalmente riciclabile, innovazione assoluta sul mercato ... Si legge su ilmattino.it
Innovation Village Award: al via nel segno della Salute - Optima Italia è main sponsor ufficiale dell’Innovation Village Award 2022, il più importante evento sul tema dell’innovazione e sostenibilità del Meridione, che prenderà il via il 9 maggio e si ... Come scrive affaritaliani.it