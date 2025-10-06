Iniziati i colloqui per Gaza a Sharm Trump | Hamas sta accettando cose importanti | presto un accordo L’attacco di Greta Thunberg dopo l’espulsione da Israele – La diretta

Iniziano oggi a  Sharm el Sheikh, in Egitto, i colloqui tra i negoziatori di Hamas e di Israele per concretizzare il piano di pace per Gaza offerto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’esito dei tavoli è tutt’altro che scontato. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu  aveva espresso dubbi sulle reali intenzioni di  Hamas. Per lui «il loro sì non è sicuro, in caso agiremo». La squadra israeliana è guidata di nuovo dal ministro degli Affari strategici Ron Dermer. Con lui, di cui si fida moltissimo, in Egitto c’è il suo consigliere per la politica estera, Ophir Falk, il coordinatore degli ostaggi Gal Hirsch e per gli aspetti più tecnici dirigenti del Mossad e dello Shin Bet. 🔗 Leggi su Open.online

