Iniziate Medicina a 25 anni? Meglio se consegnate le pizze | prof nella bufera per le frasi choc

Today.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una docente che insegna nel semestre filtro della facoltà di Medicina all'Università Aldo Moro di Bari è finita nella bufera per una serie di frasi molto dure pronunciate agli studenti al termine di una lezione. "Dovrebbe studiare Medicina solo chi proviene dal liceo classico o scientifico". 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: iniziate - medicina

Medicina, iniziate all'Hub di Ingegneria le lezioni del "nuovo" corso di laurea

iniziate medicina 25 anni'Iniziate Medicina a 25 anni? Meglio se consegnate le pizze' - "Dovrebbe studiare Medicina solo chi proviene dal liceo classico o scientifico" e "se avessi avuto un figlio di 25 anni lo avrei mandato a consegnare le pizze piuttosto che fargli seguire il semestre ... Come scrive msn.com

"Iniziate Medicina a 25 anni? Meglio se consegnate le pizze": prof nella bufera per le frasi choc - "Questa facoltà dovrebbe farla solo chi viene dal liceo classico o scientifico", avrebbe aggiunto la docente. Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Iniziate Medicina 25 Anni