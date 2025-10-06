Iniziate Medicina a 25 anni? Meglio se consegnate le pizze l' Udu Bari denuncia la frase choc di una docente

«Dovrebbe studiare Medicina solo chi proviene dal liceo classico o scientifico» e «se avessi avuto un figlio di 25 anni lo avrei mandato a consegnare le pizze piuttosto che fargli seguire il semestre filtro». Queste frasi, insieme ad altre, sarebbero state pronunciate da una docente impegnata nel semestre filtro della facoltà di Medicina dell’Università Aldo Moro di Bari giovedì pomeriggio,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Iniziate Medicina a 25 anni? Meglio se consegnate le pizze", l'Udu Bari denuncia la frase choc di una docente

