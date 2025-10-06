Inizia il conto alla rovescia per la Fiorio Cup

Tuttorally.news | 6 ott 2025

A fine ottobre sul tracciato in terra ricavato presso la Masseria Camarda in Puglia si sfideranno otto campioni sulle Toyota Yaris Rally2. Nel weekend del 25-26 ottobre, il tracciato disegnato all’interno del suggestivo scenario della Masseria Camarda di Ceglie Messapica (BR) tornerà a vibrare di motori e passione con la Fiorio Cup. La residenza di . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

