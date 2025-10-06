Infortunio Thuram novità sul rientro | cosa filtra sulle prossime tre partite

Inter News 24 Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida alla Cremonese. Tutti i dettagli in merito. Marcus Thuram dovrà fare ancora a meno dell’ Inter per le prossime sfide cruciali della stagione. L’attaccante francese, dopo l’infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro, è stato costretto a saltare la convocazione per la Francia e le ultime partite con la sua squadra. Il problema è emerso il 30 settembre, durante il secondo tempo del match contro lo Slavia Praga in Champions League, quando Thuram si è fermato dopo un colpo di tacco che ha portato all’assist per Bastoni, lanciando Lautaro Martinez verso il gol del definitivo 3-0. 🔗 Leggi su Internews24.com

