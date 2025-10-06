Infortunio Thuram Deschamps parla degli indisponibili | Ci sono alcuni assenti ma non posso lamentarmi le scelte sono…

Inter News 24 Infortunio Thuram, Deschamps parla degli indisponibili: «Alcuni assenti ma non posso lamentarmi, le scelte sono.». Le parole del ct della Francia. Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha risposto in conferenza stampa alla domanda su Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace, e sulle sue possibilità di essere convocato per le prossime partite di novembre. Deschamps ha sottolineato che Mateta deve continuare a fare ciò che sa fare meglio: segnare gol. L’attaccante, che ha esperienza sia con il suo club che con la Nazionale olimpica, deve restare naturale nel suo gioco per guadagnarsi il posto in rosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

