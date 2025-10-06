Infortunio Milinkovic-Savic | Diagnosi e i Giorni di Stop per il portiere del Napoli

Napolissimo.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva una brutta notizia dalla sosta per le nazionali, ma porta con sé un retroscena che racconta la tempra del nuovo protagonista del Napoli. Vanja Milinkovic-Savic ha lasciato il ritiro della Serbia per un infortunio alla schiena, ma il dettaglio che emerge è da brividi: contro il Genoa, ha giocato stringendo i denti, sotto iniezioni. Il Retroscena: in Campo con le Infiltrazioni. A svelare la situazione è stata la stessa Federazione serba, su comunicazione del Napoli. Il mal di schiena che ha costretto il portiere ad alzare bandiera bianca con la sua nazionale non è un problema nuovo. Vanja ne soffriva già prima della partita contro il Genoa, ma ha scelto di scendere in campo ugualmente, aiutato da infiltrazioni pur di non lasciare la squadra in un momento delicato. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

infortunio milinkovic savic diagnosi e i giorni di stop per il portiere del napoli

© Napolissimo.it - Infortunio Milinkovic-Savic: Diagnosi e i Giorni di Stop per il portiere del Napoli

In questa notizia si parla di: infortunio - milinkovic

infortunio milinkovic savic diagnosiULTIM'ORA - Infortunio Milinkovic-Savic: niente nazionale, diagnosi e tempi di recupero - Il commissario tecnico della Serbia, Dragan Stojkovic, l'ha rimandato a Castel Volturno: ... Scrive msn.com

Napoli: Infortunio per Milinkovic Savic - La Nazionale serba attraverso un comunicato informa che Milinkovic Savic ha lasciato il ritiro  Problemi alla schiena per il calciatore che si spera non siano gravi Di seguito il comunicato Vanja Mili ... Da 100x100napoli.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Milinkovic Savic Diagnosi