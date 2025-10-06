Arriva una brutta notizia dalla sosta per le nazionali, ma porta con sé un retroscena che racconta la tempra del nuovo protagonista del Napoli. Vanja Milinkovic-Savic ha lasciato il ritiro della Serbia per un infortunio alla schiena, ma il dettaglio che emerge è da brividi: contro il Genoa, ha giocato stringendo i denti, sotto iniezioni. Il Retroscena: in Campo con le Infiltrazioni. A svelare la situazione è stata la stessa Federazione serba, su comunicazione del Napoli. Il mal di schiena che ha costretto il portiere ad alzare bandiera bianca con la sua nazionale non è un problema nuovo. Vanja ne soffriva già prima della partita contro il Genoa, ma ha scelto di scendere in campo ugualmente, aiutato da infiltrazioni pur di non lasciare la squadra in un momento delicato. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Infortunio Milinkovic-Savic: Diagnosi e i Giorni di Stop per il portiere del Napoli