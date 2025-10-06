Infortunio Milinkovic-Savic | Diagnosi e i Giorni di Stop per il portiere del Napoli
Arriva una brutta notizia dalla sosta per le nazionali, ma porta con sé un retroscena che racconta la tempra del nuovo protagonista del Napoli. Vanja Milinkovic-Savic ha lasciato il ritiro della Serbia per un infortunio alla schiena, ma il dettaglio che emerge è da brividi: contro il Genoa, ha giocato stringendo i denti, sotto iniezioni. Il Retroscena: in Campo con le Infiltrazioni. A svelare la situazione è stata la stessa Federazione serba, su comunicazione del Napoli. Il mal di schiena che ha costretto il portiere ad alzare bandiera bianca con la sua nazionale non è un problema nuovo. Vanja ne soffriva già prima della partita contro il Genoa, ma ha scelto di scendere in campo ugualmente, aiutato da infiltrazioni pur di non lasciare la squadra in un momento delicato. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
In questa notizia si parla di: infortunio - milinkovic
GAZZETTA - Napoli, infortunio Meret, inevitabile il ballottaggio con Milinkovic-Savic, la situazione https://ift.tt/boR2K1v - X Vai su X
FIORENTINA - NAPOLI: IL PAGGELLAZZO... LA PAGELLA FATTA ACCAZZO MILINKOVIC-SAVIC - Entra in campo grazie all’infortunio di Meret, e pare che abbia detto: “Oh, finalmente pure io me faccio ‘nu giro…”. Para senza troppi problemi, ma sul tiro di Ra Vai su Facebook
ULTIM'ORA - Infortunio Milinkovic-Savic: niente nazionale, diagnosi e tempi di recupero - Il commissario tecnico della Serbia, Dragan Stojkovic, l'ha rimandato a Castel Volturno: ... Scrive msn.com
Napoli: Infortunio per Milinkovic Savic - La Nazionale serba attraverso un comunicato informa che Milinkovic Savic ha lasciato il ritiro Problemi alla schiena per il calciatore che si spera non siano gravi Di seguito il comunicato Vanja Mili ... Da 100x100napoli.it