Dopo l’infortunio rimediato nella gara di ieri contro il Genoa, arriva il primo annuncio su Lobotka, ha parlato l’allenatore: ecco cosa filtra. Vittoria fondamentale per i ragazzi di Antonio Conte. La sconfitta contro il Milan poteva lasciare il segno, ma gli azzurri hanno risposto nel miglior modo possibile: prima vittoria in Champions, poi in campionato. Successi sofferti, ma importanti per l’umore (oltre che per la classifica). Dal match contro il Genoa, però, arrivano anche notizie negative: Lobotka prima e Politano poi, sono usciti anzitempo dal campo per infortunio. L’esterno italiano, di fatti, non risponderà alla chiamata della Nazionale (sostituito proprio da Spinazzola). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Infortunio Lobotka: c’è il primo annuncio ufficiale

Napoli-Genoa, infortunio per Lobotka: lo slovacco lascia il campo al 42esimo

Lobotka si fa male, ennesimo infortunio muscolare (si allunga la lista)

Napoli, doppio infortunio per Lobotka e Politano: stop muscolare e forfait in Nazionale - La vittoria contro il Genoa al “Maradona” è stata accompagnata da due infortuni che rischiano di complicare i piani del tecnico azzurro: Stanislav Lob ... Segnala gonfialarete.com

Infortuni Politano e Lobotka, l’autorevolezza di Conte e del suo staff ha fatto pensare a una insidiosa fatalità - Repubblica ricorda che gli infortuni di Politano e Lobotka potrebbero aprire una critica alla preparazione fisica del Napoli ... Secondo ilnapolista.it