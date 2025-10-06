Infortunio Bremer, dalle parole di Tudor alla risonanza: ecco come sta il difensore brasiliano in vista del rientro. Una sosta che arriva al momento giusto, due settimane per recuperare il leader della difesa. Per la Juventus di Igor Tudor, la pausa per le nazionali ha un obiettivo prioritario: rimettere a nuovo Gleison Bremer. Come riportato da Tuttosport, il difensore brasiliano resterà a Torino per completare il suo percorso di recupero e farsi trovare pronto per la ripresa del campionato. La notizia positiva è che la sua situazione “non preoccupa”. La botta al ginocchio sinistro subita contro l’Atalanta, che lo ha costretto a saltare le cruciali sfide contro Villarreal e Milan, si sta risolvendo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, dalle parole di Tudor alla risonanza passando per le partite contro Como e Real Madrid: tutto quello che c’è da sapere sulle condizioni di Gleison