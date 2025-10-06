Infortuni studenti | 50.232 denunce tra gennaio e agosto 2025 7 morti I dati INAIL

Secondo i dati diffusi da INAIL e aggiornati al 31 agosto 2025, le denunce di infortunio degli studenti in Italia hanno registrato un leggero aumento rispetto allo stesso periodo del 2024. Nel complesso, i casi sono passati da 49.020 a 50.232, con una crescita di circa il 2,5%.

