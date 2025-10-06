Infortuni studenti | 50.232 denunce tra gennaio e agosto 2025 7 morti I dati INAIL
Secondo i dati diffusi da INAIL e aggiornati al 31 agosto 2025, le denunce di infortunio degli studenti in Italia hanno registrato un leggero aumento rispetto allo stesso periodo del 2024. Nel complesso, i casi sono passati da 49.020 a 50.232, con una crescita di circa il 2,5%. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Sicurezza nelle scuole, crolli ancora in aumento. E crescono gli infortuni degli studenti
LA SCUOLA ITALIANA CADE A PEZZI!!! In Italia andare a scuola è diventato un rischio calcolato. Negli ultimi 12 mesi si sono verificati 71 crolli strutturali negli edifici scolastici. 19 feriti. 9 erano studenti. Intanto, gli infortuni scolastici salgono a 78.365. Amianto,
Gli stage degli studenti nelle aziende sono costati 4 morti e oltre 600 feriti. E mentre i numeri peggiorano, un decreto legge abbassa l'età per accedervi ad appena 15 anni
Inail, in 8 mesi 7 denunce per studenti morti - Le denunce di infortunio degli studenti di ogni ordine e grado presentate all'Inail nei primi otto mesi dell'anno sono state 50. Secondo ansa.it
Inail: 45.159 denunce infortuni tra studenti in 5 mesi, +3% in un anno - Le denunce di infortunio degli studenti di ogni ordine e grado presentate all’Inail entro il mese di maggio 2025 sono state 45. Da ilsole24ore.com