Infortuni Politano e Lobotka l’autorevolezza di Conte e del suo staff ha fatto pensare a una insidiosa fatalità
La partita di ieri contro il Genoa ha portato al Napoli tre punti preziosi e la testa della classifica prima della sosta per le Nazionali. Ma nei 90 minuti si sono registrati anche gli infortuni di Politano e Lobotka. Due nuove tegole per Conte che si sommano alle precedenti e mettono ancora una volta il Napoli nelle condizioni di dover rimodulare la squadra. Antonio Corbo su Repubblica Napoli accenna alle perplessità che tutti questi infortuni fanno nascere, dubbi che si dissolvono come neve al sole grazie alle vittorie. “Lo stop di Lobotka e Politano coincide con i nomi dei più generosi e assidui, dimostrando magari che anche chi è fisicamente attrezzato deve comunque rispettare certi limiti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
