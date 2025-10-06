Infortunati Juve Orlando sottolinea l’assenza di alcuni giocatori chiave nella squadra di Tudor | il commento è una sentenza sul momento dei bianconeri

Infortunati Juve, Massimo Orlando, ex calciatore e noto opinionista, ha sottolineato le assenze dei bianconeri: le dichiarazioni. Un punto che non scalda il cuore e una classifica che, al momento, non deve illudere. È questa, in sintesi, la dura analisi dell’ex calciatore Massimo Orlando, intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà. Commentando lo 0-0 tra la Juve e il Milan, Orlando ha lanciato un vero e proprio allarme sulle prospettive future della squadra di Igor Tudor. PAROLE – « Il Milan ha buttato via la partita. Alla Juve mancava Thuram, Bremer, aveva un centrocampo che deve per forza migliorare, sennò fatica ad avere una classifica decente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

