Infortunati Juve Bremer e Miretti riusciranno a recuperare per le partite dopo la sosta? Arrivano importanti aggiornamenti sulle loro condizioni | e verso la sfida contro il Real…

Infortunati Juve, Bremer e Miretti riusciranno a recuperare? Tutti gli aggiornamenti sulle condizioni dei due bianconeri. Arriva la sosta per le nazionali e, come di consueto, la Continassa si svuota. Saranno ben dodici i giocatori della Juventus che lasceranno Torino per rispondere alle chiamate delle rispettive selezioni. Ma questa pausa, come analizza Tuttosport, potrebbe rivelarsi una vera e propria benedizione per l’allenatore Igor Tudor, che avrà due settimane di tempo per recuperare due pedine fondamentali. L’elenco dei partenti è lungo e prestigioso: si va dai big come Vlahovic (Serbia), Thuram (Francia), Yildiz (Turchia) e Conceicao (Portogallo), fino ai giocatori in cerca di minuti e fiducia, come Openda (Belgio) e Kostic (Serbia). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

