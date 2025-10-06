Informazione pungolo per chi governa

Mezzetti* Al Resto del Carlino faccio tanti auguri per questi 140 anni con la consapevolezza che questi sono tempi di enormi mutazioni, ma saper cambiare mantenendo un forte legame con la realtà locale che si racconta è probabilmente il vero segreto di longevità per un quotidiano in un’epoca nella quale siamo assediati dalle informazioni. La cronaca locale consente di dare voce a piccole e grandi questioni, mette in risalto le storie delle persone, racconta i fatti, è un pungolo per chi governa. È, insomma, lo specchio fedele di una comunità. E mi piace sottolineare che questa formula funziona perché alla dimensione cartacea si è aggiunta quella digitale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it