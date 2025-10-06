Diamo il via alla quarta iniziativa a favore di Medici Senza Frontiere dedicata a Gaza ( DONA QUI ). In prima linea, ogni giorno, donne e uomini di Medici senza Frontiere affrontano l’emergenza con un unico obiettivo: salvare vite umane. Il nostro giornale ha scelto di sostenere questa straordinaria missione con un’iniziativa dedicata a Gaza con l’inserto di sabato scorso ( ancora acquistabile qui ) donando 50 centesimi di ogni copia a MSF, perché crediamo che l’informazione non sia soltanto racconto ma anche impegno civile e responsabilità collettiva. Inoltre dal sito della nostra Fondazione umanitaria diamo anche il via alla quarta raccolta fondi per Medici Senza Frontiere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Informare e agire insieme: noi ancora al fianco di Medici senza frontiere. La nuova raccolta della Fondazione FQ