Influenza ordine medici Firenze | Possibile aumento di casi e ricoveri nell’inverno 2025-2026

Elisabetta Alti, vicepresidente dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze ha dichiarato in previsione dell'arrivo dell'influenza e dell'inizio della campagna vaccinale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Influenza, ordine medici Firenze: “Possibile aumento di casi e ricoveri nell’inverno 2025-2026”

