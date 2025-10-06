Influenza Medici Firenze | Possibili più casi e più ricoveri rispetto ad anno scorso

Firenze, 6 ottobre 2025 - “Quest’anno ci aspettiamo una diffusione più intensa dell’influenza, con un numero maggiore di casi e ricoveri rispetto alla scorsa stagione, e per questo è fondamentale che le persone si vaccinino con anticipo”. A dirlo è Elisabetta Alti, vicepresidente dell’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze, in previsione dell’arrivo dell’influenza e dell'inizio della campagna vaccinale. “Le vaccinazioni sono iniziate – ricorda la vicepresidente dell’Ordine – ed è importante che anziani, fragili, donne in gravidanza, caregiver e operatori sanitari si proteggano per primi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Influenza, Medici Firenze: “Possibili più casi e più ricoveri rispetto ad anno scorso"

AST PU – 8 OTTOBRE AL VIA LA CAMPAGNA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE Pesaro, 3 ottobre 2025 - Al via l’8 ottobre la campagna per la vaccinazione antinfluenzale in provincia di Pesaro Urbino: coinvolti i medici di medicina generale, i pediatri di lib Vai su Facebook

