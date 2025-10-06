Influenza attesi aumenti di casi e ricoveri | appello alla vaccinazione

FIRENZE – . “Quest’anno ci aspettiamo una diffusione più intensa dell’influenza, con un numero maggiore di casi e ricoveri rispetto alla scorsa stagione, e per questo è fondamentale che le persone si vaccinino con anticipo”. A dirlo è Elisabetta Alti, vicepresidente dell’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze, i n previsione dell’arrivo dell’influenza e dell’inizio della campagna vaccinale. “Le vaccinazioni sono iniziate – ricorda la vicepresidente dell’Ordine – ed è importante che anziani, fragili, donne in gravidanza, caregiver e operatori sanitari si proteggano per primi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: influenza - attesi

Influenza, Pregliasco: "Terza brutta stagione con 16 mln di casi attesi, isolati primi virus"

Influenza, isolati primi virus. Pregliasco: “Attesi 16 milioni di casi”

Influenza, Pregliasco: “Attesi 16 milioni di casi”

#R101FuoriOndaNews: secondo le stime degli infettivologi, sono attesi 16 milioni di contagi da virus influenzale durante l'autunno Vai su Facebook

Influenza, attesi 15 milioni di casi. Quando è meglio vaccinarsi a seconda di dove si vive - X Vai su X

Influenza, quali vaccini scegliere per difendersi: il mix di virus atteso in autunno, previsti 16 milioni di casi - La campagna vaccinale contro l'influenza è iniziata. Riporta ilmessaggero.it

Influenza 2025/2026: quando arriva, come prevenirla e a chi è consigliato il vaccino - Influenza 2025/26: quando inizia davvero, quali sono i sintomi, come prevenirla e chi deve vaccinarsi per ridurre rischi e complicanze? Lo riporta my-personaltrainer.it