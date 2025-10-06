Inferno in Val Seriana | indagato per omicidio stradale il giovane conducente sopravvissuto al terribile schianto

Ilgiorno.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Casnigo (Bergamo), 6 ottobre 2025 – L’impatto è violentissimo poco dopo le 7 lungo la statale 671 della Valle Seriana in località Mele, all’altezza di Casnigo. Un frontale tra due auto. Il dramma in pochi secondi. La Dacia Logan su cui viaggia una coppia, alimentata a gpl, dopo lo scontro in pochi istanti va a fuoco. Le fiamme l’avvolgono con gli occupanti intrappolati all’interno. Prima dell’arrivo della squadra dei vigili del fuoco, due pompieri liberi dal servizio transitando sul luogo dell’incidente si fermano, recuperano un paio di estintori e iniziano a spegnere il rogo in attesa dei rinforzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

inferno in val seriana indagato per omicidio stradale il giovane conducente sopravvissuto al terribile schianto

© Ilgiorno.it - Inferno in Val Seriana: indagato per omicidio stradale il giovane conducente sopravvissuto al terribile schianto

In questa notizia si parla di: inferno - seriana

inferno val seriana indagatoInferno in Val Seriana: indagato per omicidio stradale il giovane conducente sopravvissuto al terribile schianto - Casnigo (Bergamo), 6 ottobre 2025 – L’impatto è violentissimo poco dopo le 7 lungo la statale 671 della Valle Seriana in località Mele ... Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Inferno Val Seriana Indagato