San Benedetto (Bologna), 6 ottobre 2025 – Inferno in galleria sull’Autosole. Dopo la chiusura del maxi tunnel nei giorni scorsi per un incidente, oggi un altro dramma stradale. Verso le 18 l’A1 Direttissima è stata chiusa, fra Bologna e Firenze, per un incidente avvenuto in galleria che ha coinvolto tre mezzi, di cui due hanno preso fuoco. Nel tratto si è formata una coda di diversi chilometri in direzione di Firenze. Chi viaggiava da Bologna a Firenze ha dovuto prendere la Panoramica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale di Autostrade e la polstrada di Firenze. L’incidente si è verificato nel territorio di Pian del Voglio, con le autovetture coinvolte e il pullman che hanno preso fuoco, nella corsia di emergenza: le persone coinvolte sono riuscite a mettersi in sicurezza in tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inferno in galleria sull’A1 a Bologna, intossicati e feriti