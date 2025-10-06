Indonesia si aggrava il bilancio delle vittime per il crollo di una scuola

Tgcom24.mediaset.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sale a 60 il bilancio delle vittime del crollo di una sala di preghiera in una scuola islamica in Indonesia, dopo il recupero di altri 11 corpi da parte dei soccorritori. Tre studenti risultano ancora dispersi. Il crollo è avvenuto il 29 settembre, durante la preghiera del pomeriggio, coinvolgendo centinaia di ragazzi tra i 12 e i 19 anni. Solo uno studente è uscito illeso: 99 feriti sono stati dimessi, mentre 4 restano in ospedale con gravi lesioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

indonesia si aggrava il bilancio delle vittime per il crollo di una scuola

© Tgcom24.mediaset.it - Indonesia, si aggrava il bilancio delle vittime per il crollo di una scuola

In questa notizia si parla di: indonesia - aggrava

indonesia aggrava bilancio vittimeIndonesia, sale bilancio vittime crollo scuola: 60 morti - Sale a 60 il bilancio delle vittime del crollo di una sala di preghiera in una scuola islamica in Indonesia, dopo il recupero di ... Da stream24.ilsole24ore.com

Crolla una scuola in Indonesia: aumenta il numero di morti e dispersi - Tragedia a Sidoarjo: crolla una scuola in Indonesia, decine di studenti tra feriti e dispersi, tre morti accertati ... Si legge su notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Indonesia Aggrava Bilancio Vittime