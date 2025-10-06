Indonesia si aggrava il bilancio delle vittime per il crollo di una scuola
Sale a 60 il bilancio delle vittime del crollo di una sala di preghiera in una scuola islamica in Indonesia, dopo il recupero di altri 11 corpi da parte dei soccorritori. Tre studenti risultano ancora dispersi. Il crollo è avvenuto il 29 settembre, durante la preghiera del pomeriggio, coinvolgendo centinaia di ragazzi tra i 12 e i 19 anni. Solo uno studente è uscito illeso: 99 feriti sono stati dimessi, mentre 4 restano in ospedale con gravi lesioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
