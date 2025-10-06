Indonesia sale bilancio vittime crollo scuola | 60 morti

Sale a 60 il bilancio delle vittime del crollo di una sala di preghiera in una scuola islamica in Indonesia, dopo il recupero di altri 11 corpi da parte dei soccorritori. Tre studenti risultano ancora dispersi. Il crollo è avvenuto il 29 settembre, durante la preghiera del pomeriggio, coinvolgendo centinaia di ragazzi tra i 12 e i 19 anni. Solo uno studente è uscito illeso: 99 feriti sono stati dimessi, mentre 4 restano in ospedale con gravi lesioni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Indonesia, sale bilancio vittime crollo scuola: 60 morti

Indonesia, sale a 37 vittime il bilancio della scuola crollata

