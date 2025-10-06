India alluvioni nel Darjeeling | almeno 24 morti

Soccorritori al lavoro nel Distretto del Darjeeling, in India, alla ricerca di numerose persone disperse a causa delle alluvioni che hanno colpito la zona. Le ricerche arrivano all’indomani delle frane provocate dalle piogge intense che hanno ucciso almeno 24 persone. Il ministro dello Sviluppo dello Stato del Bengala Occidentale, Udayan Guha, afferma che squadre di soccorritori dell’esercito indiano e delle forze di soccorso stanno cercando i dispersi che si ritiene siano intrappolati sotto le macerie. Le frane provocate dalle intense piogge hanno distrutto case e infrastrutture e lasciato centinaia di turisti bloccati a Darjeeling durante il fine settimana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

