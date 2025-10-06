Indennità di turno ai dipendenti pubblici | la Cassazione fa chiarezza

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Dott. Fioravante Bosco, già Comandante Corpo Polizia municipale Benevento. “La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 25972025 del 21052025, pubblicata il 29062025, ha confermato il diritto degli agenti di Polizia Locale del Comune di Lecco a percepire anche durante il periodo di ferie l’indennità di turno, pari al 10% della retribuzione oraria, in quanto tale compenso si configura come integrazione collegata alla qualifica professionale e allo status del lavoratore. I ricorrenti, dipendenti comunali con qualifica di agenti di polizia locale del Comune di Lecco, avevano agito chiedendo, previa disapplicazione dell’art. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

