Indagini sulla morte di una italiana di 45 anni a Formentera sentito il compagno
La Guardia Civil spagnola indaga sulla morte di una 45enne italiana a Formentera, trovata senza vita ieri mattina in un appartamento dell’isola, in località Es Pujols. Lo apprende l’ANSA da fonti vicine alle indagini. Al momento le cause del decesso non vengono confermate ufficialmente, ma una delle piste battute è che la donna, le cui iniziali sarebbero L.A. secondo il Diario de Ibiza, sia. 🔗 Leggi su Feedpress.me
