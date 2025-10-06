Indagini sulla morte di una italiana di 45 anni a Formentera fermato il compagno con l' accusa di omicidio

Feedpress.me | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’italiano, interrogato per la morte della donna di 45 anni morta a Formentera, è Ivan Sauna, 51 anni, originario di Busto Arstizio, titolare di un’agenzia di viaggi. L’uomo, che aveva una relazione con la vittima, è stato fermato con l’accusa di omicidio. Lo si apprende da fonti ufficiali. La vittima, ritrovata senza vita domenica nel suo appartamento di Es Pujol, la località turistica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

indagini sulla morte di una italiana di 45 anni a formentera fermato il compagno con l accusa di omicidio

© Feedpress.me - Indagini sulla morte di una italiana di 45 anni a Formentera, fermato il compagno con l'accusa di omicidio

In questa notizia si parla di: indagini - morte

Morte Alex Marangon, svolta nelle indagini! Dopo un anno cambia tutto: “Vicini alla verità”

Erika Ferini Strambi, proseguono indagini: sospetti su incontro prima della morte

Autopsia Emanuela Ruggeri: morte per overdose o violenza? Cosa emerge dalle indagini, le segnalazioni

indagini morte italiana 45Indagini su morte italiana a Formentera, fermato il compagno - La Guardia Civil spagnola indaga sulla morte di una 45enne italiana a Formentera, trovata senza vita ieri mattina in un appartamento dell'isola, in località Es Pujols. Come scrive ansa.it

indagini morte italiana 45Italiana di 45 anni morta a Formentera, sentito il compagno - E’ stata trovata senza vita in un apartamento a Es Pujols. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Indagini Morte Italiana 45