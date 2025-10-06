Indagini sulla morte di una italiana di 45 anni a Formentera fermato il compagno con l' accusa di omicidio
L’italiano, interrogato per la morte della donna di 45 anni morta a Formentera, è Ivan Sauna, 51 anni, originario di Busto Arstizio, titolare di un’agenzia di viaggi. L’uomo, che aveva una relazione con la vittima, è stato fermato con l’accusa di omicidio. Lo si apprende da fonti ufficiali. La vittima, ritrovata senza vita domenica nel suo appartamento di Es Pujol, la località turistica. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Indagini su morte italiana a Formentera, fermato il compagno - La Guardia Civil spagnola indaga sulla morte di una 45enne italiana a Formentera, trovata senza vita ieri mattina in un appartamento dell'isola, in località Es Pujols. Come scrive ansa.it
Italiana di 45 anni morta a Formentera, sentito il compagno - E’ stata trovata senza vita in un apartamento a Es Pujols. Da msn.com