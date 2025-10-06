Incubo sull' Everest 200 alpinisti bloccati da una bufera di neve C' è già un morto di ipotermia

Nel vicino Tibet 350 escursionisti rimasti intrappolati nella neve in una valle che conduce al versante orientale del monte Everest sono riusciti a raggiungere la città di Qudang. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

Bufera di neve improvvisa sull’Everest: centinaia di escursionisti bloccati, corsa contro il tempo per salvarli - Centinaia di escursionisti bloccati sull’Everest in Tibet a causa di una bufera di neve improvvisa. Da greenme.it

incubo sull everest 200Cina, escursionisti bloccati sull'Everest a causa di una bufera di neve: un morto - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cina, escursionisti bloccati sull'Everest a causa di una bufera di neve: un morto ... Riporta tg24.sky.it

