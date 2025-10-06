Incognita dazi Usa | soffrono macchinari e alimentari
L’EXPORT RAPPRESENTA uno dei pilastri più solidi della crescita italiana: nel 2024 le vendite all’estero hanno raggiunto 623,5 miliardi di euro, con un ruolo decisivo per il Pil e l’occupazione. Gli Stati Uniti sono il secondo mercato di sbocco con un valore di circa 64,8 miliardi, appena dietro la Germania (circa 71 miliardi di euro) rappresentando un partner imprescindibile per molte filiere del Made in Italy. In questo scenario, l’introduzione di dazi del 15% sulle importazioni italiane pone interrogativi concreti per imprese e territori. L’impatto, tuttavia, non è uniforme: varia in base al peso che gli USA hanno sui flussi regionali e alla capacità dei singoli comparti di assorbire il costo attraverso la marginalità operativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
