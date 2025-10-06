Incidenti camion si ribalta su autostrada Palermo-Mazara | chiusura a Isola delle femmine

Tg24.sky.it | 6 ott 2025

Un camion si è ribaltato sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, tra gli svincoli di Carini e Capaci. La strada, fa sapere Anas, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Carini e Capaci, all’altezza di Isola delle Femmine (Palermo). Previsto un percorso alternativo sulla strada statale 113 Settentrionale Sicula. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

incidenti camion si ribalta su autostrada palermo mazara chiusura a isola delle femmine

© Tg24.sky.it - Incidenti, camion si ribalta su autostrada Palermo-Mazara: chiusura a Isola delle femmine

incidenti camion ribalta autostradaIncidente sulla A29 direzione Palermo, autostrada chiusa - La strada è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Carini e C ... rainews.it scrive

Camion si ribalta in A4: carico di mais si riversa sulla carreggiata, traffico bloccato - PADOVA – Mattinata di disagi lungo l’ autostrada A4 in direzione Milano, dove intorno alle 6:45 un autotreno carico di mais si è ribaltato all’altezza di Limenella/Padova Ovest (km 354). Scrive nordest24.it

