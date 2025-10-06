Incidenti camion si ribalta su autostrada Palermo-Mazara | chiusura a Isola delle femmine
Un camion si è ribaltato sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, tra gli svincoli di Carini e Capaci. La strada, fa sapere Anas, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Carini e Capaci, all’altezza di Isola delle Femmine (Palermo). Previsto un percorso alternativo sulla strada statale 113 Settentrionale Sicula. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
