Incidenti | auto si ribalta su un fianco due feriti ad Anghiari
Arezzo, 6 ottobre 2025 – Due uomini di 83 e 47 anni sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 5 ottobre lungo la strada statale Senese Aretina, in località Il Sasso, nel comune di Anghiari, in provincia di Arezzo. Un'auto si è ribaltata su un fianco a bordo strada dopo che il conducente ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sansepolcro, il 118 e i carabinieri. Il conducente era già riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo all'arrivo dei soccorsi. Entrambi i feriti sono stati trasportati in codice 2 all'ospedale di Sansepolcro da ambulanze infermierizzate partite da Sansepolcro e Pieve Santo Stefano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: incidenti - auto
Ancora incidenti in provincia: donna investita a Polla, auto si ribalta a Capaccio Paestum
Incidenti: Arezzo, scontro tra auto e moto, ferita una giovane donna
Due incidenti nel Brindisino in poche ore, un'auto di ribalta e un'altra esce di strada: tre feriti
Quasi la metà dei veneti utilizza l’auto tutti i giorni, il 24% si affida alla bici per più volte a settimana. Calano invece le vittime di incidenti stradali. Le stime dell’Osservatorio Audimob su stili e comportamenti di mobilità degli italiani Vai su Facebook
Incidenti: auto si ribalta su un fianco, due feriti ad Anghiari - Due uomini di 83 e 47 anni sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 5 ottobre lungo la strada statale Senese Aretina, in località Il Sasso ... Riporta lanazione.it
Auto si ribalta su un fianco, soccorsi al conducente e i vigili del fuoco scongiurano l'incendio del veicolo - Senese Aretina, in località Il Sasso nel comune di Anghiari, per un incidente che ha visto un’auto ribaltarsi su un fianco a bordo s ... Secondo corrierediarezzo.it