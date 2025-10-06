Arezzo, 6 ottobre 2025 – Due uomini di 83 e 47 anni sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 5 ottobre lungo la strada statale Senese Aretina, in località Il Sasso, nel comune di Anghiari, in provincia di Arezzo. Un'auto si è ribaltata su un fianco a bordo strada dopo che il conducente ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sansepolcro, il 118 e i carabinieri. Il conducente era già riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo all'arrivo dei soccorsi. Entrambi i feriti sono stati trasportati in codice 2 all'ospedale di Sansepolcro da ambulanze infermierizzate partite da Sansepolcro e Pieve Santo Stefano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidenti: auto si ribalta su un fianco, due feriti ad Anghiari