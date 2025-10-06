Incidente tra Carini e Capaci | più di 10 ore per la rimozione del tir la rabbia degli automobilisti
La notizia positiva è che nell'incidente, seppur grave, non ci sono state vittime. Quella negativa è che l'autostrada Palermo-Mazara è rimasta completamente off limits per circa 10 ore nel tratto compreso tra Carini e Capaci, dove all'1,30 della scorsa notte un tir carico di detersivi si è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - carini
Incidente nel centro di Carini: morto un diciannovenne, gravissimo un altro giovane
Incidente mortale a Carini, perde la vita il 20enne Antonio Russo, grave un altro giovane
Incidente in moto a Carini, è morto anche il secondo giovane rimasto coinvolto nello scontro
Cade con la mountain bike a Montagna Longa: 61enne di Partinico in ospedale Paura a Montagna Longa, nel territorio di Carini, per un incidente in mountain bike. Un uomo di 61 anni di Partinico, durante un’escursione con un gruppo di ciclisti, ha perso il co Vai su Facebook
Incidente sulla A29 direzione Palermo, autostrada chiusa - La strada è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Carini e C ... rainews.it scrive
Autostrada Palermo-Mazara del Vallo paralizzata: Tir si ribalta tra Carini e Capaci - Due incidenti sull’A29 Palermo–Mazara del Vallo paralizzano il traffico in entrambe le direzioni: con lunghe code tra Carini e Capaci ... Come scrive blogsicilia.it