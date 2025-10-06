Incidente sulla Statale scontro tra due auto e traffico bloccato

Traffico rallentato sulla Statale 114 a causa di un incidente avvenuto intorno alle 11. Due auto si sono scontrate nei pressi di Sant'Alessio Siculo, riportando seri danni. Per fortuna non si registrano feriti gravi ma solo disagi alla viabilità.Sul posto sono intervenuti Anas, carabinieri e gli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it