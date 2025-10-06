Incidente sulla Statale scontro tra due auto e traffico bloccato
Traffico rallentato sulla Statale 114 a causa di un incidente avvenuto intorno alle 11. Due auto si sono scontrate nei pressi di Sant'Alessio Siculo, riportando seri danni. Per fortuna non si registrano feriti gravi ma solo disagi alla viabilità.Sul posto sono intervenuti Anas, carabinieri e gli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - statale
Tragico incidente nella notte in Puglia. Scontro sulla Statale: muore una 33enne incinta, sei feriti tra cui un bimbo di 9 anni
L'incidente sulla statale 115 in cui rimase ferito il vescovo: il 14enne oggi lascerà l'ospedale
Incidente a Modena, chiusa la strada statale ‘Romana’: un ferito
Incidente sulla Statale 28: motociclista ferito a Case Rosse L’uomo trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso di Imperia Vai su Facebook
Scontro frontale sulla Statale 114 a Sant'Alessio: feriti un uomo e una donna - FOTO - 20 due autovetture in transito si sono scontrate frontalmente in territorio di Sant'Alessio Siculo, nella fra ... Scrive sikilynews.it
Incidente d’auto, prende fuoco dopo un frontale: due morti e gravissimo un 19enne - Casnigo, due morti e un ferito grave: un'auto prende fuoco dopo uno scontro frontale sulla statale 671, le indagini in corso sull'incidente. Secondo newsmondo.it