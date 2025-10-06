Incidente sulla Milano-Meda code in direzione Como

Un incidente stradale sulla Milano-Meda nei pressi dell’uscita di Varedo sta provocando rallentamenti e code in direzione Como. L’incidente si è verificato alle 16,10, in prossimità dell’uscita numero 7 che porta a Varedo e all’innesto con la Saronno-Monza. Incidente sulla Milano-Meda, verso l’uscita per la Saronno-Monza Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

