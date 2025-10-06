Incidente stradale nel mirandolese un' auto piomba nel canale Sabbioncello

Modenatoday.it | 6 ott 2025

Alle ore 01:30 circa  di ieri la Polizia Locale di Mirandola è intervenuta per un sinistro stradale avvenuto in Via Diversivo, nei pressi del civico 4. Coinvolti due veicoli che procedevano in direzioni opposte e si sono scontrati lateralmentefrontale.A seguito dell’urto, uno dei mezzi è finito. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - stradale

