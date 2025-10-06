Incidente stradale a Monteforte Irpino | scontro tra auto in zona ad alto rischio
MONTEFORTE IRPINO (AV) – Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18:30, all’incrocio tra via Garibaldi e via Nazionale, una zona già nota per la sua pericolosità.Coinvolte due o tre automobili e diversi feritiSecondo le prime informazioni, nel sinistro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - stradale
Arezzo, incidente stradale a Faella: tre feriti. Attivato l’elisoccorso
Siena, incidente stradale: auto si ribalta su un fianco. Due feriti estratti dalle lamiere
Incidente stradale mortale, impatto devastante: morto sul colpo 17enne
Barista morì in un incidente stradale a Giovinazzo, condannato 28enne - News - X Vai su X
Incidente stradale sulla Cilentana. Muore 56enne di Pattano Grave incidente stradale sulla #Cilentana, nel tratto compreso tra i comuni di #pattano e #vallodellalucania. Due auto si sono scontrate ed una delle due è volata sul guard rail. I conducenti delle due Vai su Facebook
Incidente ad Ariano Irpino, guida pericolosamente e provoca un ferito: denunciato - Un 55enne di Ariano Irpino è stato deferito dai carabinieri in stato di libertà per lesioni stradali gravi. Lo riporta ilmattino.it