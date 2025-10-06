Incidente stradale a Monteforte Irpino | scontro tra auto in zona ad alto rischio

MONTEFORTE IRPINO (AV) – Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18:30, all’incrocio tra via Garibaldi e via Nazionale, una zona già nota per la sua pericolosità.Coinvolte due o tre automobili e diversi feritiSecondo le prime informazioni, nel sinistro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it