Incidente stradale a Monteforte Irpino | scontro tra auto in zona ad alto rischio

Avellinotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONTEFORTE IRPINO (AV) – Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18:30, all’incrocio tra via Garibaldi e via Nazionale, una zona già nota per la sua pericolosità.Coinvolte due o tre automobili e diversi feritiSecondo le prime informazioni, nel sinistro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - stradale

Arezzo, incidente stradale a Faella: tre feriti. Attivato l’elisoccorso

Siena, incidente stradale: auto si ribalta su un fianco. Due feriti estratti dalle lamiere

Incidente stradale mortale, impatto devastante: morto sul colpo 17enne

Incidente ad Ariano Irpino, guida pericolosamente e provoca un ferito: denunciato - Un 55enne di Ariano Irpino è stato deferito dai carabinieri in stato di libertà per lesioni stradali gravi. Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Stradale Monteforte Irpino