Incidente mortale a Casnigo | marito e moglie muoiono tra le fiamme della loro auto

Un tragico incidente frontale si è verificato alle 7 di domenica 5 ottobre lungo la statale 671 della Val Seriana, nel territorio di Casnigo (Bergamo). Nello schianto hanno perso la vita Alessandro Zucchetti, 77 anni, e sua moglie Luciana Sangalli, 69 anni, residenti a Castrezzato (Brescia). La coppia viaggiava a bordo di una Dacia Logan a gpl che, dopo l'impatto, ha preso fuoco. Per i coniugi non c'è stato scampo: sono morti carbonizzati all'interno dell'abitacolo. Il giovane ferito. Coinvolto nell'incidente anche un 19enne di Ponte Nossa (Bergamo) alla guida di un'Alfa Romeo Mito.

