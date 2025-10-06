incidente auto trafitta dal guardrail nel pesarese tre ragazzi soccorsi

Paura nel tardo pomeriggio di ieri in località Colombara di Apecchio, lungo la strada che da Pian di Molino porta a Serravalle di Carda, dove un’auto con a bordo tre ragazzi è finita contro il guardrail. L’incidente è avvenuto intorno alle 18, a circa metà strada, e l’impatto è stato così violento da richiamare subito l’attenzione dei residenti della zona, che hanno dato l’allarme. Nonostante la forza dell’urto, i tre giovani sono riusciti a uscire da soli dall’abitacolo, prima ancora dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco e il personale del 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

