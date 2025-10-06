Incidente aereo lutto cittadino ad Aprilia nel giorno dei funerali
Anche Aprilia si ferma nel giorno dei funerali del colonnello Simone Mettini, comandante del 70° Stormo di Latina, e del giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli morti nel tragico incidente aereo di Sabaudia.La commissione straordinaria ha firmato oggi l’apposita ordinanza con cui viene proclamato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Incidente aereo a Sabaudia, domani i funerali dei due militari - Alle 10:30 di domani, nell'aeroporto militare "Enrico Comani" di Latina Scalo, saranno celebrati i funerali del comandante del 70° Stormo di Latina Simone Mettini e dell'alli ... Scrive msn.com
Incidente aereo, il sindaco proclama il lutto cittadini - Il lutto cittadino proclamato per il 7 ottobre, giorno dei funerali del colonnello Simone Mettini e del giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli ... Secondo latinaoggi.eu