Incidente aereo lutto cittadino ad Aprilia nel giorno dei funerali

Anche Aprilia si ferma nel giorno dei funerali del colonnello Simone Mettini, comandante del 70° Stormo di Latina, e del giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli morti nel tragico incidente aereo di Sabaudia.La commissione straordinaria ha firmato oggi l’apposita ordinanza con cui viene proclamato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

