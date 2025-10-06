Incidente aereo di Sabaudia domani i funerali dei militari morti

Sabaudia, 6 ottobre 2025 – Alle 10:30 di domani, nell’aeroporto militare “Enrico Comani” di Latina Scalo, saranno celebrati i funerali del comandante del 70° Stormo di Latina Simone Mettini e dell’allievo pilota Lorenzo Nucheli, morti mercoledì scorso in un incidente aereo sopra il parco nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia. Saranno presenti autorità militari, civili e religiose, oltre al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, il generale di Squadra Aerea Antonio Conserva. Tragedia aerea al Parco nazionale del Circeo: precipita un velivolo del 70° Stormo, morti due militari Il Comune di Serrone, in provincia di Frosinone, di dove era originario il diciannovenne, e il Comune di Latina hanno proclamato il lutto cittadino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it