Incidente aereo di Sabaudia domani i funerali dei militari morti
Sabaudia, 6 ottobre 2025 – Alle 10:30 di domani, nell’aeroporto militare “Enrico Comani” di Latina Scalo, saranno celebrati i funerali del comandante del 70° Stormo di Latina Simone Mettini e dell’allievo pilota Lorenzo Nucheli, morti mercoledì scorso in un incidente aereo sopra il parco nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia. Saranno presenti autorità militari, civili e religiose, oltre al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, il generale di Squadra Aerea Antonio Conserva. Tragedia aerea al Parco nazionale del Circeo: precipita un velivolo del 70° Stormo, morti due militari Il Comune di Serrone, in provincia di Frosinone, di dove era originario il diciannovenne, e il Comune di Latina hanno proclamato il lutto cittadino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: incidente - aereo
Sergio Ravaglia e Anna Maria De Stefano: chi era la coppia morta nell’incidente aereo a Brescia
India, le associazioni dei piloti contestano l’inchiesta sull’incidente aereo
Morte del pilota delle Frecce tricolori Alessio Ghersi, chiesta l'archiviazione per l'incidente aereo
IL GRANDE TORINO IN SCENA A CESANO Simbolo di unità d’Italia che usciva dalla guerra affamata di pane e sogni, i giocatori del grande Torino, dai primati insperati, persero la vita nell’incidente aereo del 4 maggio 1949 a Superga. La loro storia va in Vai su Facebook
Leonardo esprime cordoglio per le vittime dell'incidente aereo avvenuto questa mattina nel Parco Nazionale del Circeo, il Colonnello Simone Mettini, istruttore e Comandante del 70° Stormo di Latina, e l’allievo pilota Lorenzo Nucheli. Leonardo manifesta la p - X Vai su X
Incidente aereo a Sabaudia, domani i funerali dei due militari - Alle 10:30 di domani, nell'aeroporto militare "Enrico Comani" di Latina Scalo, saranno celebrati i funerali del comandante del 70° Stormo di Latina Simone Mettini e dell'alli ... msn.com scrive
Incidente aereo a Sabaudia, nominato un perito per ricostruire la tragedia - 260B e i dati di volo per chiarire le cause dello schianto costato la vita al colonnello Mettini e all’allievo pilota Nucheli ... Come scrive latinaoggi.eu