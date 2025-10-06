Incidente a Sala Baganza famiglia travolta sulle strisce pedonali

Parmatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutto incidente poco prima delle 20 di domenica, 5 ottobre, a Sala Baganza, in via Cortesi. Per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto ha investito tre pedoni travolgendoli sulle strisce. Un impatto violentissimo che ha sbalzato due giovani, poco più che trentenni, sull'asfalto. Le. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

