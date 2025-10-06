Inchiesta sulla morte di Concita Perna a Lioni | autopsia effettuata proseguono le indagini
Avellino – Si è concluso oggi l'esame autoptico per accertare le cause della morte di Concita Perna, la donna di 41 anni di Lioni che ha perso la vita dopo aver dato alla luce il suo bambino.Composizione del collegio e partecipazione dei familiariIl sostituto procuratore Fabio Massimo Del Mauro.
In questa notizia si parla di: inchiesta - morte
Concita morta di parto, il pm conferisce l'incarico per l'autopsia - È il giorno della verità per i familiari di Concita Perna, la quarantunenne di Lioni deceduta durante il cesareo alla clinica Malzoni di Avellino, dando alla luce il suo bambino ...
Tragedia in sala parto, novanta giorni per la verità sulla morte di Concita Perna - AVELLINO – Si e' concluso da pochi minuti il conferimento dell' incarico medico legale in Procura al collegio peritale che dovra' accertare eventuali negligenze nella gestione medica e clinica di Conc ...