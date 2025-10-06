Inchiesta Milano l’esondata Bruna | Mi sento in trappola
La signora Bruna è una degli esodati dell'inchiesta di Milano: "Ho investito 130mila euro per una casa che forse non vedrò mai". Ancora ricorda l'esatto momento in cui ha scoperto di aver perso tutto: "Stavo guardando la televisione - racconta - e ho visto un servizio al telegiornale. C'era il sindaco di Milano, Beppe Sala, che parlava. Dietro c'era il cantiere dove avrebbe dovuto sorgere la casa che avevamo acquistato, su carta, nel 2022". A distanza di tre anni non ha riottenuto indietro i soldi investiti e nemmeno ottenuto la casa che resta sotto sequestro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
