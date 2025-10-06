Incentivi per eventi sostenibili | il bando della Camera di Commercio

Novaratoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Promuovere la gestione sostenibile dei grandi eventi culturali e sportivi. É questo l'obiettivo del nuovo bando promosso dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, nell'ambito del progetto Interreg Sustainevents di cui l'Ente è capofila di parte italiana.La misura prevede, in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incentivi - sostenibili

Cave, assunzioni e incentivi. Via libera al nuovo regolamento sulle “quantità sostenibili”

Incentivi per eventi sostenibili: il bando della Camera di Commercio - La misura prevede un percorso di consulenza e audit rivolgo agli organizzatori di eventi e finalizzato a ottenere o rinnovare la certificazione Iso 20121 ... Secondo novaratoday.it

incentivi eventi sostenibili bandoCodice degli Incentivi 2025: nuove regole, bando-tipo e vantaggi per imprese e professionisti - tipo, digitalizzazione, premialità per giovani e donne, più accesso e trasparenza. Riporta commercialista.it

Cerca Video su questo argomento: Incentivi Eventi Sostenibili Bando