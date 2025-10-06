Incendio sul raccordo anulare | in fiamme autocarro per il trasporto di frutta e verdura

Incendio sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Un autocarro che stava trasportando frutta e verdura ha preso fuoco mentre viaggiava sulla carreggiata esterna, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco.Furgone in fiamme sul raccordo anulareLa chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 15:30. 🔗 Leggi su Romatoday.it

27 Settembre 2025 - INCENDIO FURGONE SU RACCORDO RA13 A TRIESTE Verso le 17.20 di oggi, sabato 27 settembre, I Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono stati allertati per l'incendio di un furgone lungo il Raccordo Autosdradale RA13, direzio

Raccordo Anulare, camion in fiamme: bruciano cassette di frutta e ortaggi. Traffico in tilt ma nessun ferito - Sul posto i vigili del fuoco delle squadre di Prati che hanno spento rapidamente il rogo, il conducente è riuscito a scendere dal mezzo in tempo ... roma.corriere.it scrive

In fiamme il camion carico di frutta e verdura - Paura oggi pomeriggio, lunedì 6 ottobre, sul Grande Raccordo Anulare di Roma per l’incendio di un camion in transito. Da tiburno.tv