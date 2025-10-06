Incendio sul raccordo anulare | in fiamme autocarro per il trasporto di frutta e verdura

Incendio sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Un autocarro che stava trasportando frutta e verdura ha preso fuoco mentre viaggiava sulla carreggiata esterna, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco.Furgone in fiamme sul raccordo anulareLa chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 15:30. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - raccordo

